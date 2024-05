FIRENZE – Le attività sospese sono 15. Responsabili di irregolarità a seguito dei controlli dell’Ispettorato del lavoro al mercato di San Lorenzo, a Firenze.

L’operazione, che ha coinvolto 22 persone compresi alcuni carabinieri, è scattata all’alba quando vengono arrivano dalle rimesse e vengono posizionati in strada i cosiddetti ‘barrocci’, le bancarelle su ruote, ormai destinate quasi tutte a vendere articoli di pelletteria ai turisti. Sono stati scoperti 14 lavoratori in nero, tutti extracomunitari, di cui ben tre senza alcun titolo di soggiorno in Italia, mentre su altri cinque sono in corso i controlli per verificare se siano idonei per svolgere attività lavorativa.

I 15 provvedimenti di sospensione sono stati presi nella maggior parte dei casi per lavoro nero superiore al 10% della forza lavoro ed in alcuni casi anche per la mancata adozione del Dvr (documento valutazione dei rischi).