MARINA DI CARRARA – Un altro sbarco. Il dodicesimo dal 2023 nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara). A bordo della Humanity One 70 migranti, salvati in due interventi distinti.

Per tutti loro i primi controlli saranno sulla nave, per poi essere accompagnati con i pullman nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere, per le successive procedure di identificazione e controlli medici. In Toscana resteranno una decina di minori. Gli altri andranno a Milano.

“Siamo al dodicesimo sbarco, Carrara è il secondo porto in Italia per numero di sbarchi, sicuramente un onore per quanto riguarda l’efficienza del nostro porto e del nostro sistema, che è sempre un sistema protettivo, d’altro canto ci domandiamo se il nostro porto cosi piccolo dovesse avere questo onore”, ha sottolineato Serena Arrighi, sindaco di Carrara, presente al porto per l’arrivo della Humanity One