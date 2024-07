MARINA DI CARRARA – La nave ong Ocean Viking battente bandiera norvegese è arrivata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara).

Ha attraccato alla banchina Fiorillo con 261 persone a bordo, ossia i migranti raccolti e soccorsi nel Mediterraneo meridionale fra cui ci sono donne, bambini e altri minori.

La nave di Sos Mediterranée era già stamani al largo dove ha atteso alcune ore prima di completare la rotta da Siracusa con

l’entrata nel porto apuano dall’ingresso di Levante. È lo sbarco più numeroso per il porto di Marina di Carrara da quando è diventato assegnatario di queste operazioni. Come di consueto, a bordo della nave saliranno le autorità marittime italiane con quelle di polizia di frontiera, accompagnate anche da personale della sanità marittima. A terra è previsto il solito trasferimento ai padiglioni di Carrarafiere per le visite e un ristoro prima dei trasferimenti alle località di

accoglienza.

Il prefetto Guido Aprea ha detto che tra i 261 migranti, ci sono 191 uomini, 13 donne, i minori con familiari sono 20,

invece altri 37 minori non sono accompagnati da nessuno. “La caratteristica di questo sbarco è che 30 sono presi in carico

dal ministero e vengono messi in programmi Fami e Sai, vengono inseriti nelle convenzioni coi Comuni. Parte restano in Toscana,

gli altri verranno distribuiti» nelle altre regioni. Il prefetto ha anche detto che “le operazioni procedono bene e non si

segnalano aspetti particolarmente critici”.