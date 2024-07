LAJATICO – Andrea Bocelli per i 30 anni di carriera ha fatto le cose in grande. Tre serate (la prima in programma oggi, le altre il 17 e 19 luglio) nel Teatro del Silenzio a Lajatico (Pisa).

I biglietti, 10 mila ad appuntamento, sono quasi esauriti: quelli in vendita raggiungono oltre i 2 mila euro. Tra le superstar presenti Will Smith, Johnny Depp, Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, poi Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Eros Ramazzotti. E anche le stelle della musica lirica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang.

Introvabili anche i posti letto in tutta la Valdera.

Dalle tre serate nascerà anche un film-concerto che verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench.