ROMA – C’è anche la Versilia tra le 10 località italiane dove fare affari nel settore immobiliare del lusso. Un ambito che secondo gli esperti, crescerà di oltre il 7% nei prossimi 10 anni.

Tendenza che tocca gli Stati Uniti, così come l’Europa. Gl analisti stimano per la Spagna un aumento del 40% delle operazioni. “Gli immobili di pregio rappresentano una buona fetta del mercato immobiliare a livello internazionale per via del crescente interesse degli acquirenti di alta fascia per le caratteristiche specifiche di questo tipo di abitazioni – ha spiegato Enrico Poletto, real estate manager e CEO di APP – Aste Private Professionali Auction House, casa d’aste tra le più dinamiche nel settore immobiliare -. Dalle nostre previsioni emerge che la tecnologia delle ‘smart home’ continuerà a essere una forza trainante del mercato grazie alle particolari funzionalità che solo una casa intelligente può garantire, come sistemi d’illuminazione e sicurezza automatizzati e elettrodomestici a controllo vocale. Inoltre, la sostenibilità ambientale sarà un fattore particolarmente attenzionato da parte degli acquirenti”.

Per quanto riguarda la classifica dei luoghi più gettonati per gli affari, al primo posto ci sono le Cinque terre, in Liguria, poi la Costiere amalfitana, in Campania, e le isole Eolie, in Sicilia. La Versilia è in settima posizione.