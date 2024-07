PRATO – Un incendio divampato nella notte ha distrutto un capannone industriale a Prato, nel Macrolotto 2. La struttura ospita una società di logistica a gestione cinese.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno del capannone intorno alle 5 e ben presto si sono estese a tutti i locali dell’azienda. Una densa colonna di fumo nero si alzata in cielo e, trasportata dal vento, è arrivata fino al Montalbano in direzione di Quarrata, ben visibile da chi si è alzato presto per andare al lavoro.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco oltre a carabinieri e polizia. Le indagini sulle cause dell’incendio, oltre che ai vigili del fuoco, al momento sono affidate proprio alla polizia.