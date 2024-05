FIRENZE – Il sangue non basta mai. Soprattutto in estate. La Regione perciò in vista dei prossimi mesi rinnova l’invito a donare.

L’anno scorso sono state superate le 206mila donazioni di sangue: l’1,2% in più rispetto al 2022, ovvero oltre 45 donazioni ogni mille residenti solo per la produzione di globuli rossi contro 40 che era l’obiettivo fissato. L’89% delle donazioni sono state effettuate da iscritti ad associazioni, una tra le percentuali più alte a livello nazionale. Nei primi mesi del 2024 le donazioni di sangue sono aumentate ulteriormente del 10%: sangue ma anche plasma, che costituisce un dato incoraggiante visti in numeri in calo durante la pandemia.

Il plasma, si spiega ancora, è infatti fondamentale per la produzione di farmaci salvavita come le immunoglobuline, l’albumina o i fattori della coagulazione e l’aumento delle donazioni costituisce una garanzia di cura per tutti i pazienti oltre alla possibilità di proseguire i progetti di cooperazione internazionale in corso.