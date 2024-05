SCARPERIA – Dimenticata per alcune ore a bordo di uno scuolabus. Disavventura per una bambina di quattro anni a Scarperia San Piero (Firenze).

L’autista del mezzo l’ha poi riportata alla sua scuola dell’infanzia, dove si sono presi cura di lei. “E’ un fatto gravissimo, per fortuna è andato tutto bene ma poteva essere una tragedia”, ha detto il sindaco Federico Ignesti. “La bambina è stata lasciata alcune ore sul mezzo – ha aggiunto il primo cittadino -, probabilmente tornato al rimessaggio, fino a quando l’autista non si è accorto della sua presenza. La preside dell’istituto comprensivo mi ha chiamato stamani dicendomi che si stava recando alla scuola dell’infanzia perché era arrivato il pullmino fuori orario con la piccola a bordo. Forse la piccola non si è accorta di nulla, forse si è addirittura addormentata sullo scuolabus, ci ha detto la preside”.

Per Ignesti “il fatto resta grave però. Ci siamo subito attivati con la società a cui è affidato il servizio di trasporto, e con la cooperativa che si occupa del controllo e della sorveglianza dei bambini sul mezzo”