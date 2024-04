FIRENZE – Il Tar del Lazio ha annullato la nomina di Ettore Squillace Greco in qualità di procuratore generale di Firenze. I giudici hanno accolto un ricorso proposto dal procuratore facente funzioni di Lodi, Maurizio Romanelli.

Per il Tar “tale circostanza risulta pacificamente dagli atti e non è stata contestata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha osservato che effettivamente il curriculum del ricorrente era stato delineato in maniera inesatta”. E questo errore ricostruttivo «non è risultato irrilevante ai fini della valutazione comparativa contestata”.

Confermata invece la nomina di Filippo Spiezia nel ruolo di procuratore capo a Firenze. L’ha deciso il Tar del Lazio con tre sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dal procuratore aggiunto di Napoli, Rosa Volpe, dal Procuratore capo di Livorno, Ettore Squillace Greco, e dal Procuratore capo di Terni, Alberto Liguori.