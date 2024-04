MONTEPULCIANO – Un altro morto sul lavoro. A perdere la vita alla Tre Berte, frazione di Montepulciano (Siena), è stato Manuel Cavanna.

Il giovane, 23 anni residente nel comune di Cortona (Arezzo), era stato chiamato per un intervento meccanico su un rimorchio. Durante la lavorazione è stato colpito da una barra di ferro, che lo ha ucciso sul colpo. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma tutto è stato inutile. La procura di Siena ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati.