SIENA – La procura di Siena ha aperto un’indagine sulla morte di Manuel Cavanna. Due gli indagati. L’ipotesi di reato è omicidio colposo.

La famiglia ha incaricato il legale Gabriele Zamagni di seguire gli sviluppi della vicenda. Gli inquirenti non dovrebbero essere lontani dal chiudere il cerchio, ma chi indaga deve ancora mettere insieme tutti i tasselli per fare piena luce su cosa accaduto al ragazzo, deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a 23 anni.