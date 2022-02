FIRENZE – L’incontro dei vescovi ‘Mediterraneo frontiera di pace’ si svolgerà nel complesso di Santa Maria Novella, mentre il ‘Forum dei sindaci del Mediterraneo’ è in programma in Palazzo Vecchio.

Circa 60 vescovi e altrettanti sindaci dai Paesi del Mediterraneo saranno a Firenze la prossima settimana per l’ Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo. L’evento, in programma dal 23 al 27 febbraio, si aprirà con la presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e si chiuderà con la visita di Papa Francesco. Il pontefice presiederà poi la messa in Santa Croce, presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Oltre che dall’Italia religiosi e primi cittadini arriveranno da Albania, Algeria, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Iraq, Israele, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Montenegro, Malta, Portogallo, Spagna, Serbia, Slovenia, Tunisia e Turchia, Ucraina.