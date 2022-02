FIRENZE – “Abbiamo approvato in giunta la delibera per intitolare una strada a David Sassoli. Gioia e orgoglio per questa decisione. Firenze legherà per sempre una parte di sé a questo grande uomo. Ringrazio la commissione consiliare e il prefetto per il loro sostegno”. Lo ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella su twitter.

A portare il nome di David Sassoli sarà una strada vicino all’Università europea, nell’ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola, al confine con Fiesole. Adesso l’iter prevede la richiesta di deroga alla Prefettura, visto che l’intitolazione di solito avviene 10 anni dopo la morte della persona.