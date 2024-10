FIRENZE – Evacuazione di emergenza di tutti presenti nell’istituto scolastico “Da Vinci” di via Giovanni dei Marignolli, a Firenze. All’interno c’erano circa mille persone.

A disporla i vigili del fuoco dopo che erano emerse lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Sono in corso verifiche per accertare l’agibilità dell’edificio.

