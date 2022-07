PISA – Pisa capitale del gaming. Dal 6 all’8 luglio, negli Arsenali Repubblicano, si svolgerà la quarta edizione di First Playable, l’evento business dedicato al mondo gaming organizzato da Iidea e Toscana film commission e supportato da Fondazione Sistema Toscana.

“Un evento che grazie alla presenza di ospiti internazionali, consentirà alla città di essere per 3 giorni la capitale mondiale del gaming” ha detto l’assessore alla cultura del comune di Pisa Pierpaolo Magnani.

First Playble, il più importante meeting dedicato agli sviluppatori di videogiochi italiani va ad arricchire le attività che Fst, con Toscana film commission, dedica allo sviluppo dell’industria audiovisiva. Un evento che colloca la nostra regione tra le più avanzate ed efficaci nel panorama nazionale. Cinema e audiovisivo contribuiscono a creare sviluppo economico, posti di lavoro e a definire con successo l’ambito delle industrie creative. Durante la opening night due conduttrici d’eccezione, Elle Osili-Wood e Aoife Wilson, annunceranno dal cinema La Compagnia di Firenze i vincitori delle 5 categorie di premi: Outstanding Individual Contribution, Outstanding Italian Company, Best Innovation, Best Italian Debut Game e Best Italian Game.