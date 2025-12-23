Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un gruppo di attivisti di “Firenze per la Palestina” ha trasformato via Tornabuoni, cuore dello shopping fiorentino, in un palcoscenico di protesta con un flash mob natalizio.

Al centro dell’azione, una shopping bag gigante decorata con lucine festive, su cui spiccava lo slogan “Il nostro Natale finanzia il genocidio”.

La performance, inscenata tra i turisti e i passanti del periodo festivo, ha denunciato i legami finanziari tra alcuni marchi di lusso e Israele. “Molti prodotti di bellezza, champagne, orologi e altri articoli che aumentano le vendite nel periodo natalizio sono legati finanziariamente a Israele”, si legge in una nota diffusa dagli attivisti. Sulla borsa illuminata sono state affisse bandiere palestinesi e cartelli che associano brand da boicottare a immagini di bombe e scene di distruzione in Palestina.

Agli avventori è stato distribuito un volantino in inglese, rivolto soprattutto ai visitatori stranieri della via: “Per imporre il diritto internazionale, boicotta le marche complici di Israele”. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) contro le politiche israeliane.

Nessun incidente è stato segnalato, e la polizia non è dovuta intervenire.

