BIENTINA – Un 20enne di origine albanese è rimasto ferito a una spalla durante un inseguimento sulle strade pisane concluso con alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi dai carabinieri.

Sono scene da film d’azione quelle avvenute nei giorni scorsi a Bientina, comune della provincia di Pisa, dopo che al telefono dei militari dell’Arma è arrivata la richiesta di aiuto di una madre, preoccupata per il figlio minorenne.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, stava subendo un tentativo di estorsione da alcuni 20enni: i giovani gli avevano rubano il telefono, e avevano chiesto mille euro per restituirlo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare un controllo, la situazione è precipitata.

Uno dei presunti responsabili, alla guida di un’auto, avrebbe investito un militare per poi darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento durato diversi chilometri, partito da Bientina e conclusosi nel territorio di Montopoli in Val d’Arno, nel Comprensorio del Cuoio pisano.

Durante la fuga la pattuglia ha esploso cinque colpi di pistola. Due proiettili hanno raggiunto il 20enne, ferendolo a una spalla. Il giovane è stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure del caso e, successivamente arrestato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il carabiniere investito non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio le fasi dell’intervento, dell’inseguimento e l’uso dell’arma da fuoco da parte dei militari.

