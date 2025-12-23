Tempo lettura: < 1 minuto

VIAREGGIO – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno smantellato un centro di scommesse clandestine nel cuore della zona industriale di Viareggio, in località Bicchio.

L’operazione è scattata al termine di un’attività info-investigativa protrattasi da tempo su un’associazione ricreativa monitorata, trasformata in un improvvisato casinò.

Le Fiamme Gialle, dopo aver verificato un continuo andirivieni quotidiano nello stabile a partire dalle 22, hanno fatto irruzione trovando tavoli professionali per il Texas Hold’em – variante americana del poker – completi di segnaposto per giocatori e dealer, mazzi di carte, fiches e triangoli “all in”.

Al momento del blitz, i militari della Compagnia di Viareggio hanno identificato 12 persone: nove giocatori, tra cui due di etnia cinese, e tre italiani organizzatori della bisca.

Tra i reperti sequestrati, fogli manoscritti con nickname dei partecipanti – spesso ripetuti, a testimonianza di assidue frequentazioni – e agende con tracce di una contabilità parallela per il cambio di denaro in fiches. Durante le identificazioni, sono emerse ingenti somme in contanti: oltre 20.000 euro sui tavoli dei giocatori.

L’intervento conferma il ruolo di Viareggio come snodo per il gioco d’azzardo illegale in Versilia. Le indagini proseguono per ricostruire la rete e valutare ulteriori responsabilità.

