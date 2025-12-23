Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Ha aperto ieri pomeriggio a Pisa il primo punto vendita di All’Antico Vinaio, in Corso Italia 13.

L’inaugurazione ha richiamato centinaia di persone, con una lunga fila e un flusso continuo di curiosi e clienti che per oltre un’ora ha rallentato il passaggio lungo uno degli assi principali del centro cittadino. Il tutto è stato allietato dalla voce suadente del coro gospel Voices of Heaven e dalle coreografie dei ballerini de La Famiglia Danzante.

A tagliare il nastro è stato il fondatore Tommaso Mazzanti, affiancato dai nuovi dipendenti, tutti pisani. Presente anche il sindaco di Pisa Michele Conti, insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle categorie economiche legate al commercio.

Per l’apertura è stata proposta una schiacciata pensata appositamente per Pisa, con cecina, melanzane e pepe, senza stracchino. Una scelta non casuale nella speranza di placare le polemiche, emerse sui social, per l’uso di alcuni ingredienti che secondo molti commentatori “non rispettavano la tradizione culinaria toscana”.

Il locale pisano è il 51° punto vendita del marchio, già presente in numerose città italiane e all’estero. «Pisa ci ha accolto con grande entusiasmo, non era affatto scontato», ha detto Mazzanti. «Siamo molto contenti dell’affluenza e del calore che abbiamo trovato fin dal primo giorno».

Un affetto che il fondatore del brand di panini toscani più famoso al mondo ha voluto restituire annunciando nuove prospettive di crescita in città. «Questo è il nostro 51° negozio nel mondo ed è bello vedere che l’energia è sempre la stessa. Stiamo lavorando bene e queste risposte ci danno ancora più motivazione. Adesso vogliamo realizzare un secondo punto vendita a Pisa, speriamo di riuscirci già dal prossimo anno». Insomma, a Pisa ‘la fuma’. Eccome.

