FIRENZE – Le banche del Gruppo Bcc Iccrea operative in Toscana hanno erogato finanziamenti per un totale di 7,8 miliardi di euro al 30 settembre, con 3,9 miliardi destinati alle imprese e altrettanto alle famiglie.
Lo rende noto una nota del Gruppo, che evidenzia come questi impieghi rappresentino il 9,5% del totale dei crediti alle imprese nella regione e il 9% degli impieghi complessivi dell’industria bancaria toscana alle famiglie.
I finanziamenti al mondo produttivo si sono concentrati nei settori chiave dell’economia regionale. In particolare, l’agricoltura ha ricevuto 445 milioni di euro, il turismo 289 milioni, mentre il Terzo settore beneficia di 113 milioni complessivi alle realtà toscane.
Il Gruppo Bcc Iccrea è radicato sul territorio con 12 banche di credito cooperativo e 249 sportelli, confermando il suo ruolo strategico a sostegno del tessuto economico locale.