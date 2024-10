FOIANO DELLA CHIANA – L’indagine è stata avviata per omicidio. A morire Letizia Girolami, 72 anni, ritrovata con una profonda ferita alla testa nelle campagne di Foiano della Chiana (Arezzo).

La donna, di professione psicoterapeuta, si era allontana sabato pomeriggio, senza fare ritorno. In serata il marito dà l’allarme e vengono avviate le ricerche. Le forze dell’ordine ritrovano il corpo della donna in piena notte, non lontano dall’abitazione. I segni sulla vittima portano gli inquirenti a propendere per l’omicidio, così vengono raccolte le testimonianze di diverse persone. Per il momento però tutte le piste restano aperte.

