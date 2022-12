SIENA – La Fondazione Mps scende in campo per i più poveri. L’ente di Palazzo Sansedoni ha deciso di sostenere con un contributo di oltre 100 mila euro l’azione della Caritas.

La donazione sarà devoluto per l’accoglienza dei richiedenti asilo ospitati nelle strutture di Rencine, Arbia e Siena. “Nel corso del 2022 abbiamo sostenuto Caritas, e altre realtà locali del terzo settore, con una serie di interventi a carattere umanitario, sanitario e sociale. – ha affermato il presidente Carlo Rossi -. Complessivamente sono state finanziate iniziative per oltre centocinquantamila euro per fronteggiare le emergenze, da ultimo dei migranti pachistani, ma, in particolare, dei profughi provenienti dall’Ucraina, sostenendo, a livello locale, l’accoglienza di studenti, docenti e ricercatori ucraini e russi e favorendo l’organizzazione dei campi estivi per bambini ucraini. La nostra Fondazione, inoltre, ha aderito, a livello nazionale, all’iniziativa per l’emergenza Ucraina promossa da Acri (circa 50 mila euro, ndr)”.

Un aiuto che, in pieno inverno, assume ancora maggiore valore. “Al momento – ha evidenziato Anna Ferretti, dell’equipe Caritas – sono 50 le persone che stiamo ospitando per la notte, ma sappiamo che altre sono costrette a dormire alla stazione. Ogni giorno, invece, sono circa 80 i pasti che distribuiamo. La Fondazione, perché ci permetterà di portare avanti il nostro impegno, sia per quanto riguarda l’accoglienza notturna, sia per i pasti e per la possibilità di offrire a queste persone indumenti puliti con cui cambiarsi”.