MONTALCINO Tra i migliori formaggi selezionati a livello mondiale, il caseificio dei Barbi di Montalcino piazza tre dei suoi prodotti di punta. Un risultato storico per la storica azienda di Stefano Cinelli Colombini.

Si tratta dei premi “Super Gold” per il cacio alla Presura | Eccellenze di Montalcino, premio “Argento” per il pecorino stagionato e “Bronzo” per il pecorino stravecchio.

Lo ha stabilito la giuria internazionale, composta da maestri assaggiatori, buyers, affinatori, chef e giornalisti, della 37ª edizione dei World Cheese Awards 2025, prestigioso concorso organizzato dalla britannica “Guild of Fine Food”, che si è svolto a Berna, dove erano in gara oltre 5.200 formaggi provenienti da 45 differenti paesi.

«Siamo orgogliosi di portare Montalcino sul podio mondiale del formaggio – dice Stefano Cinelli Colombini –. Questi premi valorizzano il lavoro quotidiano, la cura artigianale e l’identità dei nostri prodotti. È un successo che appartiene a tutto il territorio e a tutta la Toscana rurale».

Il “cacio alla Presura” è un pecorino ottenuto con latte di pecora e antica presura vegetale; fa parte della linea Eccellenze di Montalcino, il marchio che identifica i prodotti del territorio ilcinese, nati, trasformati e confezionati in loco che rispettano e sottoscrivono un disciplinare di qualità e sostenibilità, e ha una pasta, compatta e giallo tenue, che esprime un profumo vegetale intenso, con richiami di fiori di campo ed erbe spontanee. “Il risultato della SuperGold – si legge in una nota dell’azienda – conferma la qualità di un prodotto che unisce il recupero della tradizione della presura vegetale alla peculiare identità casearia di Montalcino”.

Con questi ultimi riconoscimenti internazionali, il Caseificio dei Barbi porta il proprio palmares a 41 medaglie – di cui 1 Super Gold, 1 Grande Oro, 19 Ori, 10 Argenti e 10 Bronzi – conquistate a livello internazionale.