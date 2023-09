FIRENZE – Porte girevoli all’interno di Forza Italia. C’è chi arriva e chi lascia. L’ingresso è quello del senese Paolo Salvini, che abbandona la Lega, mentre l’uscita riguarda Maurizio Sguanci, tornato in Italia Viva dopo appena un mese.

“Per me si tratta di una rinascita”, ha detto l’ex commissario provinciale della Lega. “Sono a disposizione sia a livello comunale che provinciale. Mi sento stimolato e sono stato subito accolto bene”, ha detto Salvini. I dirigenti di Forza Italia hanno invece escluso, almeno per il momento, l’arrivo di Daniele Tacconi, capo di gabinetto dell’ex sindaco Luigi De Mossi.

Spostandosi nel capoluogo regionale, Sguanci ha fatto subito marcia indietro. “La convocazione di una fase congressuale di Italia Viva mi ha fatto tornare sui miei passi – ha affermato Sguanci -. Il fatto che Matteo Renzi, per il quale mi sono sempre espresso, si sia candidato in prima persona costituisce per me un segnale forte e inequivocabile: il confronto democratico al quale avevo sempre aspirato si sta per celebrare. Ritengo dunque opportuno tornare a quella che considero casa mia”.

Lo scorso 2 agosto il consigliere regionale aveva annunciato di passare da Italia Viva a Forza Italia e si era dimesso da presidente del Quartiere 1, a Firenze.