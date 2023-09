FIRENZE – Semaforo verde dalla Regione per la strategia 2023-2025 dell’Aou Senese. “Lo sviluppo futuro poggerà su partecipazione e condivisione. L’obiettivo condiviso è rafforzare i servizi offerti ai cittadini”, ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Le strategie 2023-2025, così come il rendiconto 2022, sono articolate su dieci dimensioni: contrasto alla pandemia; ristrutturazioni del presidio ospedaliero, nuove edificazioni e altri lavori; rinnovamento e potenziamento tecnologico; rafforzamento della governance aziendale; innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento dei percorsi di cura e degli esiti; valorizzazione delle risorse umane; comunicazione con gli stakeholders e accountability; partnership con le altre aziende; miglioramento delle performance aziendali; ricerca e didattica.

“Questo ulteriore passaggio istituzionale – ha sottolineato il direttore generale di Aou Senese, Antonio Barretta – rafforza ulteriormente la programmazione del nostro ospedale del futuro: ringrazio per questo la giunta della Regione Toscana che ha confermato il parere positivo per l’impostazione aziendale del triennio 2023-2025, che prevede interventi a breve, medio e lungo termine, sia dal punto di vista organizzativo che strutturale, con l’obiettivo di intervenire sull’ospedale per innovarlo e migliorarlo, con particolare attenzione alle esigenze dei nostri pazienti e dei nostri professionisti”.