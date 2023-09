FIRENZE – Entro la fine di settembre le imprese fiorentine dovrebbero assumere oltre 11mila persone. Secondo Cna più della metà non andrà a buon fine.

In particolare, in base al bollettino del Sistema Excelsior realizzato di Unioncamere, sono di difficile reperimento il 69.3% degli operatori nell’estetica, il 66.6% degli addetti alla ristorazione, l’81.5% dei meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine, l’80% degli operai edili. Alla luce di un quadro occupazionale complicato, l’associazione degli artigiani ha ideato il progetto Futurarti, attivo su tutto il territorio regionale. Un’operazione che promuove un’indagine sui fabbisogni professionali e sul passaggio generazionale delle aziende rivolta a tutte le imprese iscritte a Cna nelle varie province della Toscana. Parallelamente si rivolgerà anche a studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado per capire orientamenti desideri e prospettive future.

L’auspicio è anche quello di creare un osservatorio permamente che permetta una adeguata programmazione ed un dialogo continuo per affrontare il problema del reperimento di personale adeguatamente formato, favorire il passaggio generazionale, grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici.