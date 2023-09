FIRENZE – Non brillano le università toscane nella graduatoria della prima edizione del Qs ranking Europe, la classifica dedicata agli istituti universitari europei che ha stilato la graduatoria per singolo Paese e il raffronto con quelli europei.

A far registrare il miglior risultato è l’Università di Pisa che si colloca al 133/o posto in Europa e al 7/o in Italia (prima tra gli Atenei toscani). L’Ateneo fiorentino si piazza invece alla 150esima posizione su 690 Università. A livello nazionale, Unifi si colloca al nono posto: Molto più indietro Siena che scivola al 289mo posto in Europa e al 18mo posto in Italia.