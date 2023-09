ROMA – “Anche se la notizia è un po’ riservata dico solo che ci saranno nuove sorprese”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo a Tg2 Post a proposito degli scavi di San Casciano dei Bagni (Siena) che hanno riportato alla luce le ormai celebri statuette di bronzo considerate tesori unici.

Mattarella inaugura la mostra sui bronzi ritrovati di San Casciano dei Bagni (agenziaimpress.it)

“Abbiamo concluso il grande progetto Pompei e siamo pronti a finanziare lì nuovi scavi e anche per quanto concerne i bronzi di San Casciano gli scavi stanno proseguendo” ha aggiunto il ministro.

A San Casciano dei Bagni emergono tesori romani unici nel Mediterraneo (agenziaimpress.it)

La questione è ora è quella di ” aprire ‘nuove rotte’, alleggerendo la pressione su alcuni grandi siti per spostarli su nuovi sti che assolutamente secondari non sono. E poi c’è la questione del raddoppio dei grandi musei. Domani sarò a Milano con il sindaco Sala a palazzo Citterio che sarà il raddoppio della Pinacoteca di Brera. E stiamo lavorando con il presidente della regione Toscana, Giani, per gli Uffizi diffusi, quelli che io chiamo gli Uffizi 2, che avranno altri due spazi espositivi e a Napoli sta per partire la grande operazione dell’Albergo dei Poveri, dove raddoppieremo il Mann e porteremo lì le collezioni che non riusciamo ad esporre adesso”.