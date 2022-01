BIENTINA – Teatro e vita sono una cosa sola nel prossimo appuntamento della rassegna del “Teatro Liquido”. Ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. A cura di Guascone Teatro per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), Via XX Settembre, martedì 4 gennaio alle 21,30, Teatro di Bo’ presenta “Io Filumè”. Di e con Franco Di Corcia jr. Consulenza scenica e musica dal vivo Mattia Pagni.

Lo spettacolo

Due vite che si incontrano in un tempo e uno spazio che esiste soltanto sulla scena. Da una parte Franco e la sua vita in viaggio, dall’altra Filumena, una donna messa alla prova dalle scelte degli altri finché non si stanca di aspettare e decide di agire. Un omaggio a tutte le ‘Filumene Marturano’ esistite nella vita di Franco, un invito al sentimento, un inno all’emozione oltre ogni discriminazione culturale.

Cosa sarebbe il teatro senza il Sud del mondo? Chi può dirlo, forse solo grandi drammi scandinavi, riflessioni e brutti pensieri. Il Teatro di Di Corcia è Napoli, è pancia, è quel mondo che in ogni vicolo del nostro sud Italia rende ogni intoppo quotidiano in grande sceneggiata da “piazzata” con il sapere artigiano di chi ha quel 41° parallelo nel sangue. Il Parallelo che taglia in due Napoli e NewYork, un affresco su amori e mondi che “Frank” restituisce al pubblico in modo unico. Franco Di Corcia jr. è un attore, autore e anima dell’associazione I Pensieri di Bò.