SIENA – Alluvioni, frane e ponti a rischio crollo. Il territorio della provincia di Siena, ma come quello di tutta la Penisola, si scopre ogni giorno sempre più fragile. Ma con una criticità ancora più significativa frutto della riforma delle Province che ne ha, di fatto, prosciugato le casse oltre che le funzioni.

E così se da una parte Anas è tornata a garantire interventi sulla viabilità, dall’altra gli enti territoriali compiono il massimo sforzo ma con la la frustrazione di sapere che il massimo, a volte, può non essere sufficiente. E’ il caso di Siena, dove gli eventi legati al maltempo degli ultimi anni, stanno mettendo a dura prova l’intero territorio.

“Con Anas, rispetto al piano dei lavori lungo la viabilità che interessa la nostra provincia, le interlocuzioni sono continue e costanti. Il nostro sforzo, come ente di riferimento territoriale, rimane quello di presidiare la viabilità provinciale con un grande impegno nella direzione della sicurezza dei cittadini, in modo particolare sul monitoraggio dei ponti, oltre che con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sempre più interessano movimenti franosi. L’attenzione è massima all’interno di un quadro del tutto insufficiente in termini di risorse, rispetto agli anni prima della riforma, e che sottrae alla disponibilità della Provincia oltre 20 milioni di euro all’anno” ha detto il presidente della Provincia di Siena David Bussagli parlando ai cittadini del sud dell’area.

In totale gli interventi già realizzati e in corso di realizzazione da parte della Provincia nel territorio riguardano dodici ponti e il consolidamento di otto frane per un importo complessivo, solo di opere in corso e programmati, di 8 milioni e 245 mila euro tutte risorse già finanziate e a bilancio. 11 milioni di euro gli interventi complessivi compresi anche quelli già realizzati.

Al centro dell’incontro lo sviluppo dei lavori in somma urgenza avviati da Anas lungo la SS 2 Cassia per la messa in sicurezza dell’attraversamento idraulico collocato a San Quirico d’Orcia al km 180 + 280 sul Fosso di Cerrolungo per la cui conclusione è stata al momento riconfermata da parte di Anas la data dell’8 dicembre. Confermato anche lo slittamento dell’avvio dei lavori di riqualificazione della galleria ‘Le Chiavi’, sempre sulla Strada Statale 2 Cassia, nel comune di Radicofani al 27 novembre in modo tale da evitare sovrapposizioni e diminuire al massimo i disagi. Per quanto riguarda il Ponte delle Nove Luci crollato nel 2012 a causa di un evento alluvionale la Provincia ha pronto il progetto definitivo dal 2015 oggi aggiornato e attualizzato per un importo di circa 13 milioni di euro la cui ricostruzione rimane ancora in attesa di essere finanziata dopo ripetute richieste a Ministero delle infrastrutture e Regione Toscana.

Gli interventi della Provincia di Siena nell’area sud già realizzati: rifacimento del piano stradale sulla Sp 323, consolidato e ripristino del ponte sul fiume Orcia sulla Sp 96, risolta la frana sulla Sp 478 in località Le Conie, definito l’intervento lungo la Sp 24 A in località Scaldasole in prossimità del torrente e attivazione della convenzione con il Consorzio di bonifica Val di Paglia per mantenere in ordine il margine lungo la strada. Risolta la frana in prossimità di Celle sul Rigo sulla Sp 54, risolta la frana lungo la Sp 321 a Ponte a Rigo, risolta la frana tra Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio lungo la ciclabile, lungo la Sp 18 a consolidamento e adeguamento strutturale del ponte del Castellare; inoltre, completata la variante alla Sp 65 a tra Abbadia San Salvatore e Vivo d’Orcia, risolta la frana lungo la Sp 61 a Bagni San Filippo così come quella tra il podere Zaccaria e Montieri sulla Sp 18.

Interventi in corso e programmati con risorse già a bilancio: Sp 53 ponte da sistemare al km 25+120 lavori in corso di affidamento per 146mila euro, Sp 24 ponte al km 1+50 707mila euro prossima l’indizione della conferenza dei servizi, Sp 53 b tra Pienza e Radicofani ponte affidato l’incarico di progettazione lavori per 923mila euro, Sp 18 e di Pienza sul fiume Tresa ponte già consolidato e per il quale si sta procedendo con un ulteriore intervento da 1 mln e 623mila euro, Sp 478 della Bisarca consolidamento e manutenzione ponte in muratura già affidata la progettazione intervento da 673 mila euro, Sp 24 di Radicofani ponte al km 0 +650 ripristino e consolidamento per un importo di 599 mila euro con la progettazione definitiva in corso, Sp 53 b di Radicofani al km 22 intervento di consolidamento e ripristino ponte 770 mila euro progettazione da affidare, Sp 18 a Monte Amiata al km 8+980 ponte da consolidare per 297 mila euro progettazione da affidare, Sp 18 c Monte Amiata intervento al km 7+100 risoluzione frana lavori in gara entro fine anno 1 mln 772 mila euro, Sp 41 di Trevinano al km 1+300 consolidamento ponte da 160 mila euro affidata la progettazione, Sp 81 Vetta Amiata 127 mila euro consolidamento muri contenimento stradale gara in corso, Sp 18 c di Monte Amiata al km 8+200 incarico da affidare per risolvere una frana 400 mila euro, Sp 65 a fra Abbadia San Salvatore e Vivo d’Orcia in località Biagiotti in fase di chiusura la conferenza servizi per opere di risoluzione frana da 325 mila, Sp 18 a ponte al km 8+780 intervento consolidamento da 250 mila euro con progettazione da affidare, Sp 18 d Montieri consolidamento ponte 223mila euro con incarico da affidare, Sp 53 di Val d‘Orcia lavori di consolidamento ponte al km 3+950 250 mila euro incarico da affidare.