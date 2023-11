FIRENZE – “Noi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza ponendo la cifra che serve per accedere alla dichiarazione di stato di emergenza, non avendo in poche ore contezza delle necessità. Ora il commissario delegato, il presidente della Regione Giani, deve fare una ricognizione sulle attività di assistenza alla popolazione, del ripristino dei servizi essenziali, sulle famiglie e imprese colpite. All’esito della ricognizione che porterà via circa un mese, si vedranno le risorse necessarie, le presenteremo al Governo che farà valutazioni opportune”. Così Fabrizio Curcio, capo dipartimento Protezione Civile, oggi al Forum sulle Frane a Firenze.