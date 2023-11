FIRENZE – “Quando avete fissato questo evento non potevate pensare alla drammatica attualità della realtà della Toscana. Oggi questa regione e tutto il Paese sono a lutto per quanto successo pochi giorni fa mentre è in ancora in corso la conta dei danni che sono ingentissimi anche in questa occasione come per l’Emilia-Romagna”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente in un videomessaggio mandato al Forum mondiale sulle Frane in corso a Firenze.

“L’Ispra ha censito più di 620mila frane dal 2016 al 2023. Sull’impatto di questi devastanti fenomeni pesa anche la presenza, in alcune casi, di edifici in zone a rischi, ma anche tanta montagna e tanta collina. Per far fronte al cambiamento climatico – ha poi aggiunto – dobbiamo impegnarci non solo nella riduzione delle emissioni ma anche intervenire seriamente e presto per difendere il territorio, per portare avanti l’adattamento”.

“Gli eventi atmosferici che fino a ieri erano considerati estremi, sono diventati la drammatica normalità per il nostro Paese. I cambiamenti climatici enfatizzano la storica fragilità dell’Italia sotto l’aspetto idrogeologico. La necessità di mettere in sicurezza il territorio è estremamente importante, è oggi una priorità nazionale” ha concluso.