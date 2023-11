FIRENZE – “Noi italiani abbiamo una certa confidenza con le frane. Negli ultimi 50 anni abbiamo avuto 2.500 vittime circa a causa degli eventi franosi tra morti, feriti e dispersi”.

A dirlo il ministro Nello Musumeci: “Si tratta di un fenomeno che coinvolge circa due terzi delle frane europee, quindi siamo un Paese altamente esposto al rischio, con il 94% dei comuni che in maniera diversa sono interessati dal fenomeno del dissesto. Il problema è di natura economica e sociale per i riflessi che comporta”.

Secondo il ministro, “la scienza e la tecnica hanno fatto passi da gigante, ma non sempre gli studi sono stati tradotti in azioni concrete. Servirebbe una corretta pianificazione urbanistica, molto spesso la speculazione edilizia e il governo non appropriato del territorio hanno determinato eventi franosi”.