FIRENZE – “Noi andiamo avanti, sul diritto allo sciopero non siamo disponibili a farci intimorire da nessuno”.

Ad affermarlo Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, parlando dello sciopero del 17 novembre.

“Se noi proclamiamo uno sciopero generale del trasporto, del pubblico impiego, delle poste – ha detto, a margine del consiglio regionale della Uil Toscana -, ed è un sciopero articolato anche per aree territoriali, se non è uno sciopero generale questo, allora quale lo è? E’ chiaro che noi rileviamo che c’è un intervento sulle scelte di Cgil, Cisl e Uil, e un silenzio preoccupante sugli scioperi che ad esempio sono stati fatti ad ottobre. Chiedete a Salvini perché non ha fatto nessun intervento alla Commissione per gli scioperi indetti dai sindacati autonomi nel mese di ottobre. Ecco, magari potrebbero spiegare queste cose invece di insultarmi”.