Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Francesco Michelotti è il nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana.

Il deputato subentra ad Alessandro Tomasi, ex sindaco di Pistoia, eletto consigliere regionale e ora portavoce dell’opposizione nell’Assemblea legislativa toscana.

L’annuncio dell’avvicendamento è arrivato dal deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito. “Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto ad Alessandro Tomasi, che si è dimesso dall’incarico di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana per portare avanti nel modo più proficuo il ruolo di portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, con l’obiettivo di costruire l’alternativa di centrodestra per la guida della Regione”, ha dichiarato Donzelli in una nota.

“Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha scelto Francesco Michelotti come suo successore alla guida del partito in Toscana: a lui vanno i complimenti per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro”, ha aggiunto.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita