Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Ferdinando Minucci, ex presidente della Mens Sana Basket, è stato ascoltato davanti alla commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi.

L’audizione, aperta dal presidente Gianluca Vinci, si inserisce negli approfondimenti sulle sponsorizzazioni gestite dall’ex capo della Comunicazione di Mps.

Minucci ha ricostruito i passaggi che portarono alla sponsorizzazione diretta di Mps alla storica squadra di basket senese. Rispondendo a una domanda di Vinci sulla quantificazione dell’accordo e sul ruolo di Rossi oltre la valutazione preliminare, l’ex presidente ha tagliato corto: “Sulla trattativa delle sponsorizzazioni Rossi, almeno per la Mens Sana Basket, non solo non è mai entrato ma credo non sapesse neppure come si svolgevano. Io, nei vari sponsor legati prima indirettamente a Mps e poi direttamente con la banca, ho sempre parlato con i vertici”.

Sulla tragica fine di Rossi, Minucci ne ha tracciato un ritratto umano: “Era un uomo grintoso, che ha fatto le sue battaglie e scelte coraggiose”. L’ex presidente ha poi espresso le sue perplessità iniziali: “La ‘sensazione’ era quella di un grande disagio ed isolamento, ma tra questo e dire che una persona prende una decisione così drastica per la propria vita io avevo delle perplessità. E ora, dopo il vostro lavoro”, ha aggiunto rivolto alla Commissione, “confermo e convalido le mie sensazioni, che erano solo sensazioni”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita