FIRENZE – E’ il giorno dello sciopero per il clima. In gran parte delle città toscane Fridays For Future scende in piazza.

A Firenze uno striscione con scritto ‘La nostra rabbia è energia rinnovabile’ ha aperto il corteo per lo ‘Sciopero globale per la giustizia climatica’. Alcune centinaia di giovani si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella per fare un corteo che, passando sui lungarni, arriverà in piazza Santa Croce.

Molti gli striscioni e i cartelloni mostrati dai ragazzi. ‘Il clima sta cambiando perché noi no?’, si legge su uno. E poi ‘giustizia climatica ora!’, ‘Non c’è un pianeta B’ e ‘Meno fascisti, più ambientalisti’. Presente in corteo anche il collettivo di fabbrica Gkn con lo striscione ‘Insorgiamo’ e una grande bandiera della pace.

Manifestazioni e cortei anche a Pisa, Siena, Lucca.