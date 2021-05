PISTOIA – Lunedì 10 maggio a Pistoia sarà lutto cittadino per i funerali di Luana D’Orazio, la 22 enne che il 3 maggio scorso ha perso la vita sul lavoro.

Bandiere a mezz’asta, saracinesche abbassate e minuto di silenzio

A proclamarlo per l’intera giornata il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Le disposizioni prevedono l’esposizione nelle sedi comunali delle bandiere a mezz’asta. Gli istituti di ogni ordine e grado del territorio comunale sono invitati a osservare un minuto di silenzio alle ore 12 e i titolari di attività commerciali e produttive sono invitati ad abbassare le saracinesche o a raccogliersi con un minuto di silenzio, sempre a mezzogiorno, per esprimere partecipazione e raccoglimento per la giovane vita spezzata e sensibilità sul tema delle morti bianche. Anche i concittadini, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni, sono invitate ad esprimere, in forma autonoma e nel rispetto della normativa anti-Covid, la loro partecipazione al lutto cittadino.