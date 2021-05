FIRENZE – Potrebbe fare tappa anche a Siena il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid, che nei prossimi giorni sarà in visita in Toscana. Ad annunciarlo il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Giani: «Gli ho suggerito di venire a Siena»

«Il generale Figliuolo sarà in Toscana il 18 o 19 maggio. Mi ha chiesto oltre che a Firenze dove potrebbe venire, io gli ho suggerito che potrebbe fare tappa anche a Siena» ha detto Giani parlando con i giornalisti a Siena a margine della presentazione del progetto di assistenza integrata, riqualificazione edifici scolastici e acquisto di un immobile di Regione Toscana, Provincia e Comune di Siena, Aou senese e Asl Toscana sud est.

Dg Asl Toscana SE D’Urso: «Vaccini ai 50enni? Figliuolo ci dia le dosi»

E proprio a Figliuolo si rivolge il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Antonio D’Urso: «Il generale Figliuolo, oltre che dire chi dobbiamo vaccinare, dovrebbe darci anche i vaccini. Se ce li danno siamo in grado in questa azienda di farne 6.000 o 7.000 al giorno» ha detto D’Urso a chi gli chiedeva se in Toscana sarà possibile vaccinare i 50enni dalla prossima settimana come indicato proprio dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid. «In questo momento questo non è possibile perché dobbiamo completare il percorso nei fragili e il percorso dei 60enni; lo ha ricordato ieri anche Figliuolo: prima dobbiamo vaccinare gli over 60».