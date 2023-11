RADICOFANI – Al via oggi i lavori di riqualificazione della galleria “Le Chiavi”, sulla strada statale 2 “Cassia”, nei comuni di Radicofani e Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Lo rende noto Anas spiegando che la prima fase dell’intervento richiede la chiusura del tunnel in entrambe le direzioni.

Il traffico, spiega una nota, sarà deviato sul percorso alternativo con indicazioni sul posto.

La durata prevista dei lavori è di 570 giorni. Nella prima fase, che durerà circa un anno, sarà necessaria la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Seguirà una seconda fase in cui la galleria sarà aperta a senso unico alternato regolato da semaforo in orario diurno e sarà chiusa solo in orario notturno. Nell’ultima fase, infine, i lavori si svolgeranno con traffico sempre consentito a senso unico alternato. L’intervento, per un investimento di 15 milioni di euro, è finalizzato ad assicurare una lunga durata dell’opera nel tempo nonché ad innalzare i livelli di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo circa 900 metri. Per il traffico, i veicoli in direzione Siena dovranno percorrere la provinciale 24 fino a Radicofani e successivamente la provinciale 478 fino a Bivio Bisarca. I veicoli in direzione Roma dovranno percorrere, presso Bivio Bisarca la provinciale 478 fino a Radicofani per poi percorrere la 24 fino a Bivio Paglia. Per i soli veicoli leggeri in direzione Abbadia San Salvatore è prevista la percorrenza della provinciale 39. L’intervento rientra nell’ambito del piano di riqualificazione della statale 2 “Cassia”, avviato da Anas dopo la presa in carico dell’infrastruttura a fine 2018.