FIRENZE – La Cassazione ha confermato la condanna a Denis Verdini a cinque anni e mezzo per il fallimento della società che pubblicava il Giornale della Toscana.

Si tratta della terza condanna definitiva per Verdini dopo quella per il crac della banca di cui è stato presidente per 20 anni, il Credito cooperativo di Campi Bisenzio, sentenza arrivata nel novembre 2020: Verdini fu condannato a 6 anni e mezzo. E quella per bancarotta a 3 anni e 10 mesi per il fallimento di un’impresa edile di Campi Bisenzio, la ditta Arnone. Verdini, 72 anni, sta già scontando la condanna ai domiciliari nella sua abitazione di Firenze. Nonostante la sentenza sia definitiva non andrà in carcere per i suoi problemi di salute.

Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5 anni all’ex deputato di Forza Italia Massimo Parisi, che invece andrà in carcere, 3 anni come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Gian Luca Biagiotti.

Il procuratore generale aveva chiesto l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze ma i giudici della quinta sezione hanno invece dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati.