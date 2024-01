PISTOIA – A piantare gli alberi insieme ai bambini della scuola dell’infanzia «Il giardino segreto» di Pistoia c’era anche Alessandro Gassman.

La passione per la natura dell’attore parte da lontano da quando, con Annalisa Corrado, ha lanciato l’iniziativa Green Heroes, utilizzando le proprie conoscenze e la propria notorietà per accendere i riflettori sulle storie di chi si adopera per fare del bene al pianeta. Da qui anche il suo libro, «Io e i Green Heroes”. A Pistoia, Gassmann e Corrado hanno parlato di ambiente, natura e sostenibilità a una platea di bambini dai 3 ai 5 anni e insieme a loro hanno piantato alcuni alberi donati dal vivaio Giorgio Tesi Group.

Nel pomeriggio l’azienda è anche diventata sede di un incontro tra imprenditori che «pensano verde». Tra queste alcune realtà toscane come Lucart (Lucca), Menichetti (Fucecchio, Firenze) e Rifò Lab (Prato).