FORTE DEI MARMI – Il questore di Lucca ha disposto la chiusura e sospensione della licenza di pubblico spettacolo della Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi, per 7 giorni.

Il provvedimento è scaturito a seguito di alcune segnalazioni pervenute al questore di Lucca dai carabinieri, nelle quali è stata evidenziata «una situazione compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica», si legge nella nota della questura, che prosegue spiegando come «negli ultimi tre mesi» si siano «verificati vari episodi di aggressioni iniziate all’interno del locale e degenerate all’esterno di esso che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che nell’ultimo episodio sono state costrette a trarre in arresto una ragazza per minacce, resistenza e violenza nei confronti degli agenti operanti che hanno riportato lesioni per complessivi giorni 22 di prognosi».