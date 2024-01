PISA – La polizia municipale non fa un passo indietro. Oggi, in occasione di Pisa-Spezia, considerata ad alto rischio, i vigili sciopereranno.

“Non siamo preoccupati – ha affermato l’assessore al personale Gabriella Porcaro – andrà valutata innanzitutto l’adesione e comunque i servizi pubblici essenziali saranno assicurati”. Lo stato di agitazione era stato annunciato nei giorni scorsi e il 25 gennaio sindacati e Comune, avrebbero dovuto sottoscrivere un’intesa per regolare mansioni e disciplina dei dipendenti. Il confronto non c’è stato, così le sigle sindacali hanno deciso di andare avanti.

“Davamo per scontato che la parte pubblica avrebbe accettato di allargare lo smart working al 30% del personale rivedendo al contempo le attività trasferibili in smart, come poi avvenuto nel corso del tavolo di confronto – hanno spiegato i sindacati in una nota congiunta – avevamo chiesto di aprire un tavolo sul regolamento di mobilità per porre fine ad ogni decisione discrezionale dei dirigenti e di arrivare ad un accordo entro febbraio 2024. Invece l’amministrazione ha rifiutato la firma di un accordo sulla nuova turnazione oraria della polizia municipale e proposto un documento di dichiarazione di intenti da far sottoscrivere a tutte le organizzazioni sindacali, inclusa la Cisl che si era defilata da settimane dallo stato di agitazione e che non aveva proclamato lo sciopero”.