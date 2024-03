MARINA DI CARRARA – La Geo Barents dovrà rimanere nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) per 20 giorni. Il fermo amministrativo è arrivato dopo il triplo salvataggio di 249 persone. Si tratta del più grande sbarco in Toscana.

Secondo le autorità italiane la nave di Medici senza frontiere non avrebbe rispettato le istruzioni della guardia costiera libica durante le operazioni di soccorso di sabato 16 marzo e così facendo avrebbe messo in pericolo la vita delle persone soccorse. Si tratta del ventesimo caso di una nave umanitaria bloccato dopo per effetto del Decreto Piantedosi sulle Ong. L’ong ha annunciato di fare ricorso.