LUCCA – Un altro morto sul lavoro. Questa volta a Lucca, dove un operaio di 52 anni è morto a seguito di un crollo durante uno scavo stradale per le fognature.

La vittima sarebbe stata travolta dal materiale di scavo. La tragedia è avvenuta in via dei Dorini, nella frazione di Sant’Alessio, a pochi chilometri dal capoluogo. L’episodio ha coinvolto anche un’altra persona, ferita in modo lieve nel tentativo di soccorrere il collega. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso l’elisoccorso Pegaso, ma non c’è stato nulla da fare.

