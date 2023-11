SCANSANO – Le trivelle per i sondaggi geotermici non entreranno in azione né a Pancole né a Pomonte, frazioni di Scansano (Grosseto). La Regione Toscana ha notificato a Terra Energy “il diniego all’ennesima proroga chiesta dalla società per tentare di dimostrare di avere i numeri economici e tecnici per affrontare le ricerche geotermiche nel territorio maremmano”. Lo rende noto la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi che commenta: “E’ una gioia immensa”.

“Per prima cosa – prosegue – voglio dire che è una vittoria corale, di tutto il paese, merito di ciascuno di noi. Un risultato sudato ma fermamente perseguito come può fare solo chi sa di avere tutte le carte in regola e il dovere di difendere questo territorio. Ci liberiamo di un macigno che pesava sul nostro futuro e che ha assorbito tempo ed energie che invece dobbiamo dedicare al nostro paese”. Una “battaglia” durata sette anni, iniziata con la nascita del comitato Scansano Sos Geotermia e che, “grazie ad un capillare lavoro di informazione e raccolta di firme, ha coinvolto tutto il paese, tra associazioni e aziende vitivinicole del territorio”.