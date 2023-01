FIRENZE – Per dare respiro alla montagna Eugenio Giani punta sul gioco di squadra. “Ho parlato proprio questa mattina con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, saremo a Roma per dar seguito a quelle che sono le richieste”, ha detto il governatore toscano, in vista dell’incontro di mercoledì 11 gennaio.

“Penso ad uno stato di emergenza che venga in modo contestuale proposto da più Regioni”, perché “non è una situazione che tocca solo la Toscana”. Giani ha quindi spiegato la propria proposta: “E’ indubbio che la questione diventa da interregionale, nazionale, e quindi occorre che sul piano dei ristori agli operatori economici, sul piano dell’abbattimento di costi che possono portare a far slittare i mutui e a ridurre le imposte, soprattutto quelle locali, vi sia una situazione di convergenza fra Comuni interessati, Regioni interessate, e ministero del Turismo, per poter alleggerire dagli oneri operatori che, loro malgrado, non possono vivere la stagione”.