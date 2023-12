FIRENZE – Quasi 10 milioni per sostenere e rilanciare le aree montane della Toscana e contrastare lo spopolamento. Risorse messe a disposizione dalla giunta regionale.

“Un atto in coerenza con gli indirizzi di governo, il bando residenzialità era infatti nel mio programma – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani -. I territori montani devono diventare sempre più un elemento di crescita economica e sviluppo sociale e il pacchetto di interventi punta a questo obiettivo”.

Per Saccardi “si tratta di un insieme di interventi molto vasto che gli enti locali hanno predisposto tenendo conto delle esigenze più sentite sui territori. La montagna è una grande risorsa ambientale e culturale con una altrettanto grande valenza economica e questi fondi andranno a sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di queste aree alle quali vogliamo continuare a dare un’azione costante e incisiva”.

Apprezzamento è stato espresso anche da Luca Marmo, presidente della Consulta della montagna di Anci Toscana e sindaco di San Marcello Piteglio (Pistoia): “Risorse certo non ancora sufficienti rispetto ai fabbisogni infiniti di questi territori, ma è una progressione apprezzabile. Un ringraziamento alla Regione all’assessore Saccardi, per averci coinvolto nel percorso di concertazione, che ha visto una condivisione serrata sulle modalità di impiego di queste risorse e per la loro allocazione nei territori”.