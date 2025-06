Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l’intenzione di presentare in Consiglio regionale una deliberazione formale per sollecitare il governo italiano al riconoscimento dello Stato di Palestina come entità libera, sovrana e autonoma.

Secondo quanto dichiarato da Giani, il riconoscimento ufficiale della Palestina, anche dal punto di vista del diritto internazionale, potrebbe rappresentare un importante deterrente contro le continue incursioni e i bombardamenti condotti dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Il presidente della Regione ha sottolineato come questa iniziativa miri a rafforzare la tutela dei diritti umani e a promuovere una soluzione diplomatica al conflitto.

Giani ha inoltre annunciato che chiederà al governo italiano di riconoscere nelle azioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del suo esecutivo una sistematica violazione dei diritti umani, come sancito dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. Secondo il presidente, le operazioni militari in corso configurerebbero veri e propri crimini di guerra, con gravi conseguenze soprattutto per la popolazione civile, in particolare bambini, donne e anziani.

A sostegno di questa posizione, da ieri la bandiera dello Stato di Palestina è esposta davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale, come segno tangibile di solidarietà e impegno istituzionale verso la causa palestinese.

La Toscana starebbe pensando anche a interrompere le relazioni con Israele. Lo stesso Giani si sarebbe detto pronto a votare a favore di un’eventuale mozione.

